Кондиционеры на «Кондиционеры РУ»

Хороший кондиционер – это надежный и верный помощник и друг, обеспечивающий уют в доме, отличные условия для работы в офисе. Наша компания с удовольствием предлагает исключительно такие приборы. Мы считаем, что подход к климатической технике должен быть профессиональным. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание. Интернет-магазин «Кондиционеры РУ» предлагает своим клиентам полный спектр услуг, касающихся климатической техники.

Кондиционеры - что это такое?

Многие слышали это название, употребляющееся как синоним кондиционера. В строгом смысле это не совсем так. «Кондюк» – слово, переводящееся с английского как «разделенный». В нашем случае имеются в виду два разделенных блока. Один располагается снаружи здания, а второй – внутри его. А кондиционер в таком случае – это некий моноблок («моно» – это «один»). Он может крепиться на окне либо быть мобильным, переносным. В нашем каталоге представлены все названные варианты, поэтому мы говорим о кондиционерах.

Современные модели

Если вы еще раздумываете, приобретать или не приобретать себе сплит-систему, то мы советуем – покупайте обязательно! Ведь в нашем регионе данная техника заметно повышает комфорт. Современные модели, которыми полон наш каталог, не только охладят помещение летом, но и подогреют воздух в нем зимой. А если имеются проблемы с легкими, или страдаете от сезонных аллергий, то сомнений быть не должно вовсе. Имеются варианты не только изменять температуру воздуха, но и очищать его от пыли, пыльцы, увлажнять и даже озонировать, то есть насыщать кислородом. Поэтому заходите в наш раздел «Каталог», задавайте исходные параметры и ценовый диапазон и подбирайте себе надежного и верного помощника. Если же от обилия марок и конфигураций немного растерялись, то звоните нашим консультантам и получайте лаконичную, но грамотную и понятную информацию.

Услуги компании



Кроме собственно продаж компания «Кондиционеры РУ» предлагает и иные услуги. Они связаны как с традиционной для многих доставкой, так и обслуживанием купленных товаров. Таким образом, вы можете заказать у нас и установку кондиционера. Ведь от ее грамотности зависит то, как долго он вам прослужит. Профессионалу справиться с данной задачей намного проще. Наши монтажники определят лучшее место для прибора и сделают все точно, в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителей.

Кроме того, мы можем заключить с покупателем договор на послегарантийное обслуживание кондиционера. Любая, даже наша, гарантия заканчивается. А техника продолжает работать и ухода требует. Опытные мастера проведут чистку сплит-системы, заметят возникающие мелкие неполадки, что предотвратит крупный ремонт или полную замену кондиционера.

Преимущества

Наши клиенты получают:

Возможность выбирать из широкого спектра климатической техники.

Уверенность в ее качестве, так как мы сотрудничаем с проверенными поставщиками или производителями напрямую.

Умеренные цены.

Профессиональные консультации.

Различные формы оплаты.

Доставку товара.

Установку кондиционера бригадами магазина.

Гарантийный и послегарантийный сервис в полном объеме.

Отличное настроение и повышенный уровень комфорта проживания.

Звоните или заказывайте прямо через сайт. «Кондиционеры РУ» реализует только качественный товар и услуги!