Кондиционеры на «Кондиционеры РУ»

Кондиционеры - купить кондиционер «Кондиционери РУ» Краснодар
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Отзывы: 0
Кондиционер Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA

Купить «Кондиционер Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

48 600р.
38900 В наличии
38 900р.
Отзывы: 0
Кондиционер Gree GWH09AEC-K6DNA1A

Купить «Кондиционер Gree GWH09AEC-K6DNA1A» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

149 000р.
145000 В наличии
145 000р.
Отзывы: 0
Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить «Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

18 400р.
15900 В наличии
15 900р.
Отзывы: 0
Кондиционер TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O

Купить «Кондиционер TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

22 400р.
19800 В наличии
19 800р.
Отзывы: 0
Кондиционер Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

Купить «Кондиционер Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

17 800р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Кондиционер Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

Купить «Кондиционер Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

43 578р.
37000 В наличии
37 000р.
Отзывы: 0
Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y

Купить «Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

28700 В наличии
28 700р.
Отзывы: 0
Кондиционер Ballu BSW-09HN1/OL_17Y

Купить «Кондиционер Ballu BSW-09HN1/OL_17Y» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

18 500р.
14900 В наличии
14 900р.
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65V09 DC INVERTER

Купить «Кондиционер Centek CT-65V09 DC INVERTER» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

31 878р.
26500 В наличии
26 500р.
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65L07+

Купить «Кондиционер Centek CT-65L07+» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

17 378р.
13900 В наличии
13 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65A07

Купить «Сплит система Centek CT-65A07» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

17 378р.
13900 В наличии
13 900р.
Отзывы: 0
Кондиционер Electrolux EACS-07 HG-B2/N3

Купить «Кондиционер Electrolux EACS-07 HG-B2/N3» в Краснодаре без посредников. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание.

25 978р.
23900 В наличии
23 900р.

Кондиционеры на «Кондиционеры РУ»

Хороший кондиционер – это надежный и верный помощник и друг, обеспечивающий уют в доме, отличные условия для работы в офисе. Наша компания с удовольствием предлагает исключительно такие приборы. Мы считаем, что подход к климатической технике должен быть профессиональным. Мест, где можно приобрести кондиционеры в Краснодаре много, но не везде имеется возможность получить действительно качественное обслуживание. Интернет-магазин «Кондиционеры РУ» предлагает своим клиентам полный спектр услуг, касающихся климатической техники.

Кондиционеры - что это такое?

Многие слышали это название, употребляющееся как синоним кондиционера. В строгом смысле это не совсем так. «Кондюк» – слово, переводящееся с английского как «разделенный». В нашем случае имеются в виду два разделенных блока. Один располагается снаружи здания, а второй – внутри его. А кондиционер в таком случае – это некий моноблок («моно» – это «один»). Он может крепиться на окне либо быть мобильным, переносным. В нашем каталоге представлены все названные варианты, поэтому мы говорим о кондиционерах.

Современные модели

Если вы еще раздумываете, приобретать или не приобретать себе сплит-систему, то мы советуем – покупайте обязательно! Ведь в нашем регионе данная техника заметно повышает комфорт. Современные модели, которыми полон наш каталог, не только охладят помещение летом, но и подогреют воздух в нем зимой. А если имеются проблемы с легкими, или страдаете от сезонных аллергий, то сомнений быть не должно вовсе. Имеются варианты не только изменять температуру воздуха, но и очищать его от пыли, пыльцы, увлажнять и даже озонировать, то есть насыщать кислородом. Поэтому заходите в наш раздел «Каталог», задавайте исходные параметры и ценовый диапазон и подбирайте себе надежного и верного помощника. Если же от обилия марок и конфигураций немного растерялись, то звоните нашим консультантам и получайте лаконичную, но грамотную и понятную информацию.

Услуги компании

Кроме собственно продаж компания «Кондиционеры РУ» предлагает и иные услуги. Они связаны как с традиционной для многих доставкой, так и обслуживанием купленных товаров. Таким образом, вы можете заказать у нас и установку кондиционера. Ведь от ее грамотности зависит то, как долго он вам прослужит. Профессионалу справиться с данной задачей намного проще. Наши монтажники определят лучшее место для прибора и сделают все точно, в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителей.

Кроме того, мы можем заключить с покупателем договор на послегарантийное обслуживание кондиционера. Любая, даже наша, гарантия заканчивается. А техника продолжает работать и ухода требует. Опытные мастера проведут чистку сплит-системы, заметят возникающие мелкие неполадки, что предотвратит крупный ремонт или полную замену кондиционера.

Преимущества

Наши клиенты получают:

  • Возможность выбирать из широкого спектра климатической техники.
  • Уверенность в ее качестве, так как мы сотрудничаем с проверенными поставщиками или производителями напрямую.
  • Умеренные цены.
  • Профессиональные консультации.
  • Различные формы оплаты.
  • Доставку товара.
  • Установку кондиционера бригадами магазина.
  • Гарантийный и послегарантийный сервис в полном объеме.
  • Отличное настроение и повышенный уровень комфорта проживания.

Звоните или заказывайте прямо через сайт. «Кондиционеры РУ» реализует только качественный товар и услуги!

Отзывы
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Егор Алексеев
Егор Алексеев

Огромное спасибо компании Кондиционери РУ за реабилитацию нашего кондиционера. Он у нас прям в разгар летнего сезона умер, думали уже новый покупать, а с деньгами сейчас напряг, но ребята реально выручили. Оказалось, проблема стандартная и не страшная, и сотрудники вполне спокойно с ней справились. От души!

Владлена Семичаевская
Владлена Семичаевская

Хочется сказать огромное спасибо компании Кондиционери РУ за комфорт. На своём горьком опыте действительно понял, что с настоящим кондиционером не сравнится никакой вентилятор или веер. Мне кажется лучше один раз вложиться и действительно наслаждаться, чем мучиться и экономить совсем небольшие деньги. Спасибо!

Кристина Белоусова
Кристина Белоусова

Хотелось бы от души поблагодарить работников компании Кондиционери РУ за терпение. Менеджеры выслушали и грамотно ответили на все мои вопросы, а их было достаточно много. Монтажники  тоже настоящие профессионалы. По их слаженной работе видно, что полностью введены в курс дела. Сама сплит система Балу качественная и имеет симпатичный дизайн. Очень спасает в жаркие будние дни. Ещё раз спасибо!

Вазген Тишин
Вазген Тишин

Когда выбирали сплит систему на дачу, наше внимание привлёк кондиционер Ballu. Он мог работать как на охлаждение, так и на обогрев. Нам это было очень важно, плюс ещё куча интересных функций. Взвесили все за и против и в итоге приобрели. Очень удобный и понятный пульт дистанционного управления. Симпатичный дизайн. Всё, что нужно для хорошего кондиционера есть. Покупкой довольны.

Евгений Зинкевич
Евгений Зинкевич

Ребят, спасибо вам большое за такой кондиционер. Работает у нас круглыми сутками и никаких глюков. Шорохов, запахов нет, красивое оформление, быстрая установка, хорошая цена – всё, что нужно для идеального кондиционера.

Алена Гульченко
Алена Гульченко

Спасибо вам большое за мою новую сплит систему. Техника очень качественная и удобна в управлении. Летом целыми у нас работает. Из-за неё иногда не хочется даже на улицу выходить, так как там жара , а у нас дома холодно. Ещё хочу отметить, что в ней ещё есть не только охлаждение, но и такие функции как таймер, ночной режим, турбо и тд. Короче, спасибо, всем советую.

Новости
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Если вы хотите купить канальный кондиционер
Если вы хотите купить канальный кондиционер

Сомнение – признак разума. Если вы в поисках ответов на вопросы о рациональности покупки канального кондиционера, то наш блог – ваш верный помощник. Ведь такая система кондиционирования воздуха многим хороша, но и не лишена недостатков. Что перевесит чашу ваших весов?

Влияние морской соли на климатическую технику
Влияние морской соли на климатическую технику

Климатическая техника состоит из пластика и металла, а последний, как известно, подвержен коррозии. Повышенная концентрация морской соли в воздухе создает следующий эффект – сама соль, оседая на поверхности, притягивает влагу, которая, соответственно, вызывает коррозию и повышенный износ деталей из стали и алюминия.

Ремонт кондиционеров
Ремонт кондиционеров

Любая техника, в том числе и климатическая, может сломаться. И тогда наступает сложный период для ее хозяев. Хочется поскорее устранить поломку и вновь наслаждаться комфортным микроклиматом в квартире. Наша компания выполнит все ремонтные работы быстро и качественно и предоставляет гарантию на собственные услуги.

Модельный ряд кондиционеров Ballu в 2020 году
Модельный ряд кондиционеров Ballu в 2020 году

Компания Кондиционери РУ поставляет своим клиентам самые высокотехнологичные кондиционеры Ballu по доступным ценам. Серии ECO PRO Inverter или ECO PRO позволят вам управлять своей сплит системой Ballu из любой точки земного шара. Platinum DC Inverter Black&White Edition обладает энергоэффективностью класса А+, максимальной производительностью и бесшумностью.

Варианты бытовых кондиционеров
Варианты бытовых кондиционеров

Проблема у потенциальных покупателей климатической техники одна: как выбрать «правильный» кондиционер. При этом нужно самому понимать, какой именно агрегат нужен. Если ориентироваться лишь на каталоги интернет-магазинов, то очень просто в них потеряться.

Кондиционер Centek серии Premium Invertor
Кондиционер Centek серии Premium Invertor

Его преобразуют в постоянный. А затем снова в переменный, но уже необходимой частоты. Это позволяет точнее и быстрее придавать требуемую частоту компрессору сплит-системы. Без излишних энергозатрат он дает возможность достигнуть заданной температуры.

Статьи
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Канальные кондиционеры

Информация дана, вам остаётся только проанализировать и сделать для себя вывод. Сомнения остались? Обращайтесь к нам по телефону +7(900)2-777-298, приглашайте мастера для расчётов и уточняйте все спорные моменты.

Воздух в приморских городах

Также стоит прибегнуть к следующей мере – нанести на детали защитное антикоррозийное покрытие. Такие услуги оказываются в сервисном центре. Прежде чем купить климатическую технику, внимательно изучите ее возможности, в частности, способность работать в экстремальных условиях. Проживание в прибрежной зоне можно смело отнести к ним.

 

Частые причины поломок кондиционера

Таким образом, универсальным средством от поломок климатической техники является ее периодический осмотр специалистами. Заключите договор на сервисное профилактическое обслуживание с компанией «Кондиционери РУ» и не имейте проблем!

Линейка инверторных кондиционеров Ballu

Система Ballu Olympio подразумевает безупречный эргономичный дизайн  и уникальные технологии.
Специалисты магазина «Кондиционери РУ» помогут не только выбрать свою сплит систему Баллу, но и организовать установку, гарантийное и послегарантийное обслуживание климатической техники.

Основные разновидности климатической техники

Многие приобретают, чтобы летом отвозить на дачу, а на зиму забирать в город. Выводной шланг можно выставлять прямо в форточку. Главный недостаток – необходимо вручную избавляться от конденсата. Ограничена охватываемая площадь помещения.

Плюсы инверторной серии кондиционеров Centek

Меньшая нагрузка на электрическую сеть – меньше вариантов ее перегрева. Консультируйтесь с продавцами «Кондиционери РУ» и приобретайте правильную сплит-систему инверторного типа марки CENTEK серии Premium Invertor.

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